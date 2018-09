Polizei Warendorf / Wadersloh. Pkw kommt von Fahrbahn ab, ...

Wadersloh. Pkw kommt von Fahrbahn ab, 23-jährige Fahrerin leicht verletzt

Warendorf - Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin ereignete sich am Mittwoch, den 05.09.2018, um 17.45 Uhr, in Wadersloh. Eine 23-jährige Oelderin befuhr mit ihrem VW Golf die Ackfelder Straße in Richtung Wadersloh. Nach Zeugenangaben kam sie südlich der Einmündung zum Heckenweg aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchquerte den Straßengraben und blieb schwer beschädigt am Fahrbahnrand stehen. Die 23-Jährige verletzte sich hierdurch leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw