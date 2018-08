Polizei Warendorf / Wadersloh. Radfahrer schwer verletzt

Wadersloh. Radfahrer schwer verletzt

Warendorf - Am 19.08.2018 gegen 02:36 Uhr befuhr ein 17-Jähriger Radfahrer aus Wadersloh die Steinackerstraße in Richtung Diestedde. Er befand sich mit mehreren Freunden auf dem Rückweg von einem Schützenfest. Im Verlaufe der Fahrt kam er von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund Alkoholkonsums erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

