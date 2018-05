Polizei Warendorf / Wadersloh - Radfahrerin bei Verkehrsunfall ...

Wadersloh - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf - Am 26.05.18, gegen 09:50 Uhr kam es in Wadersloh auf der Stromberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Eine 26-jährige Frau aus Wadersloh befuhr mit ihrem PKW VW Golf die Winkelstraße in Richtung Ortskern. An der Einmündung zur Stromberger Straße wollte sie nach rechts in diese einbiegen. Während des Einbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einer 57-jährigen Radfahrerin aus Wadersloh, die die Stromberger Straße in Richtung Stromberg befuhr. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw