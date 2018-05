Polizei Warendorf / Wadersloh. Zwei Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Wadersloh. Zwei Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Warendorf - Am Dienstag, 8.5.2018, gegen 7.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Poßkamp in Wadersloh, bei dem zwei Personen von einem Fahrzeug erfasst wurden.

Ein 43-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Auto die Stromberger Straße in Richtung Poßkamp. Er passierte die Kreuzung Winkelstraße und näherte sich der kurz dahinter befindlichen Überquerungshilfe. Hier fuhr der 43-Jährige mit seinem Pkw gegen einen auf der Fahrbahn stehenden 69-jährigen Schülerlotsen und einen 6-jährigen Schüler, der mit seiner Mutter die Straße überquerte. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Personen schwer. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für den Wadersloher forderte der Rettungsdienst einen Rettungshubschrauber an, mit dem der Senior in eine Klinik geflogen wurde. Der Ennigerloher erlitt einen Schock und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Möglicherweise hat die tiefstehende Sonne die Sicht des Fahrzeugführers beeinträchtigt.

