Polizei Warendorf / Warendorf - 1 Person leicht verletzt nach ...

Warendorf - 1 Person leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Warendorf - POLWAF; 29.04.18

Ein 35-jähriger Ennigerloher fuhr am 29.04.18, gegen 16:50 Uhr auf der B 64 in Richtung Warendorf. In Höhe des Abzweiges nach Müssingen hielt er vor der dortigen Ampel. Die nachfolgende 29-jährige Warendorferin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den stehenden Opel des 35-jährigen. Durch die Kollision wurde der Ennigerloher leicht verletzt. Die Warendorferin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

