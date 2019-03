Polizei Warendorf / Warendorf. 15-jährige Schülerin bei Unfall ...

Warendorf. 15-jährige Schülerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Warendorf - Am Donnerstag, 07.03.2019, um 07.25 Uhr, ereignete sich auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Warendorf eine Verkehrsunfallflucht, bei der sich eine 15-jährige Schülerin leicht verletzte. Die Schülerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Hansering und beabsichtigte die Kardinal-von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Von-Ketteler-Straße zu überqueren. Hierzu hielt sie mit ihrem Fahrrad an der Kreuzung an. Gleichzeitig befuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw die Kardinal-von-Galen-Straße aus Richtung Waterstrote kommend. Dieser hielt an der Kreuzung an und gab der Schülerin Handzeichen, dass sie die Kreuzung überqueren könne. Nachdem die 15-Jährige losgefahren war, fuhr auch der Pkw an und stieß gegen das Hinterrad der Schülerin. Diese kam hierdurch zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Mercedes handeln. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

