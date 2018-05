Polizei Warendorf / Warendorf. Andreasstraße / Fischerstraße, ...

Warendorf. Andreasstraße / Fischerstraße, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Warendorf - Am Dienstag, 15.05.2018, gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 54-Jährige mit ihrem PKW in Warendorf die Andreasstraße in Richtung der Milter Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie mit ihrem PKW in Höhe der Fischerstraße in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem in Gegenrichtung fahrenden PKW eines 66-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus nach Warendorf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 10.000 Euro.

