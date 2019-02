Polizei Warendorf / Warendorf. Audi Q5 an der Dr.- Rau Allee ...

Warendorf. Audi Q5 an der Dr.- Rau Allee beschädigt

Warendorf - Am heutigen Samstagvormittag (09.02.2019) wurde in der Zeit von 06.00 Uhr bis 12.00 Uhr ein schwarzer Audi Q 5 auf dem Parkplatz des Penny Marktes an der Dr.- Rau Allee beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ermittelt die Polizei in einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

