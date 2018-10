Polizei Warendorf / Warendorf, August-Wessing-Damm Höhe ...

Warendorf, August-Wessing-Damm Höhe Watertimpen, Zusammenstoß zweier Kleinkrafträder

Warendorf - Am Mittwoch, 17.10.2018, gegen 19.30 Uhr, fuhren zwei 17-jährigere Everswinkeler mit ihren Kleinkrafträdern den August-Wessing-Damm (B64) in Warendorf in Richtung Telgte hintereinander her. In Höhe der Straße Watertimpen wechselten beide auf den Linksabbiegestreifen. Der voraus fahrende 17-Jährige beabsichtigte, vom Linksabbiegestreifen nach links auf die Straße Watertimpen abzubiegen. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 17-Jährige offenbar zu spät, es kam zum Zusammenstoß beider Kräder. Beide Kradfahrer kamen zu Fall, Rettungskräfte brachten die leicht Verletzten in ein Krankenhaus nach Warendorf und Münster. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 500 Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw