Polizei Warendorf / Warendorf. Auto gestohlen

Warendorf. Auto gestohlen

Warendorf - Am Dienstag, 25.9.2018, stahlen Unbekannte zwischen Mitternacht und 6.25 Uhr ein Auto an der Sternbergstraße in Warendorf. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarz-metallicfarbenden Mitsubishi Outlander mit dem amtlichen Kennzeichen FR-JR 808. Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

