Polizei Warendorf / Warendorf. Bargeld aus Wohnung gestohlen

Warendorf. Bargeld aus Wohnung gestohlen

Warendorf - Am Montag, 04.03.2019, in der Zeit zwischen 05.45 Uhr und 18.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Gänsestraße in Warendorf-Freckenhorst ein und entwendeten Bargeld. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

