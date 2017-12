Polizei Warendorf / Warendorf. Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Warendorf. Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Warendorf - Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch am Montag, 25.12.2017, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, auf der Carl-Leopold-Straße in Warendorf. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Aus der Wohnung stahlen sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

