Polizei Warendorf / Warendorf, Brand eines Großraumbehälters

Warendorf, Brand eines Großraumbehälters

Warendorf - Am 05.04.2018, gegen 21:09 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zum Brand eines Großraumbehälters auf dem Gelände der Franziskusschule, an der Rosenstraße ausrücken. Der Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer in dem Behälter, in dem sich Papierreste befanden, unter Kontrolle zu bringen. An dem Behälter entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-94100-0 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

