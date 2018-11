Polizei Warendorf / Warendorf. Brand in Lagerhalle ausgebrochen

Warendorf. Brand in Lagerhalle ausgebrochen

Warendorf - Am Dienstag, 13.11.2018, brach gegen 14.45 Uhr in einer Halle an der Splieterstraße in Warendorf ein Brand aus. Der Gebäudekomplex besteht aus drei Teilen und in dem Mittleren befindet sich ein Getränke- und Tabaklager. Hier brannten nach ersten Erkenntnissen zwei Paletten mit Tabak. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung sperrte die Polizei den Bereich großräumig ab. Nach den abgeschlossenen Löscharbeiten konnten Ermittler den Brandort in Augenschein nehmen. Hinweise auf die mögliche Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Angaben zur Schadenssumme liegen ebenfalls noch nicht vor.

