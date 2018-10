Polizei Warendorf / Warendorf. Brünebrede, Unbekannter zeigte ...

Warendorf. Brünebrede, Unbekannter zeigte sich schamverletzend

Warendorf - Am Mittwoch, 17.10.2018, gegen 23.15 Uhr, zeigte sich ein Unbekannter auf der Brünebrede in Warendorf in schamverletzender Weise. Eine 25-Jährige stand auf der Straße Brünebrede, als ihr der Unbekannte entgegenkam und hierbei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 17- bis 20 Jahre alt und 185 cm, groß. Er war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, trug eine dunkle Kappe und führte ein BMX-Fahrrad mit. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw