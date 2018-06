Polizei Warendorf / Warendorf. Ein Kind bei Zusammenstoß zweier ...

Warendorf. Ein Kind bei Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen verletzt

Warendorf - Am Dienstag, 05.06.2018, um 14.35 Uhr, ereignete sich im Bereich des Emsseeparks in Warendorf ein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Bei einem Abbiegevorgang auf den dort befindlichen Geh- und Radwegen kam es zum Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen aus Warendorf im Alter von 47 Jahren und 40 Jahren. Bei diesem Unfall wurde die 8jährige Tochter der 40jährigen Frau leicht verletzt. Das Mädchen befand sich zum Unfallzeitpunkt in einem Kindersitz auf dem Fahrrad der Mutter.

