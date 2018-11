Polizei Warendorf / Warendorf. Ein Leichtverletzter bei ...

Warendorf. Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Warendorf - Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ereignete sich am Freitag, den 23.11.2018, gegen 19.00 Uhr, auf der Kreuzung Blumenstraße Ecke Zumlohstraße. Ein 46-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Zumlohstraße. Beim Einfahren in den genannten Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 30-jährigen Ahleners. Dieser befuhr die Blumenstraße in Richtung B64. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 46-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten den Warendorfer in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro.

