Polizei Warendorf / Warendorf. Flüchtiger Unfallverursacher

Warendorf. Flüchtiger Unfallverursacher

Warendorf - Gesucht wird ein unbekannter Fahrer, der zwischen Freitag, 8.6.2018, 16.00 Uhr bis Samstag, 9.6.2018, 12.00 Uhr, einen schwarzen VW Golf an der Gartenstraße in Warendorf beschädigte. Der Pkw stand am Fahrbahnrand und wies einen Schaden an der vorderen Stoßstange auf. Die Art der Beschädigung lässt vermuten, dass diese durch eine an einem Fahrzeug angebrachte Stoßstange verursacht wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

