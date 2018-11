Polizei Warendorf / Warendorf-Freckenhorst. Fußgänger gesucht

Warendorf-Freckenhorst. Fußgänger gesucht

Warendorf - Am Montag, 19.11.2018, kam es gegen 19.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Dechaneistraße in Freckenhorst. In Höhe Hausnummer 4 stürzte ein Fahrradfahrer, als ein Mann die Straße betrat. Der 18-jährige Freckenhorster führte zwar ein Gespräch mit dem Unbekannten, allerdings wurden keine Personalien ausgetauscht. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann und musste ärztlich behandelt werden.

Der Unbekannte ist geschätzt zwischen 50 und 60 Jahre alt sowie 1,75 Meter groß, etwas dicker, hat schwarz-graue Haare und trug eine Brille sowie dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

