Polizei Warendorf / Warendorf-Freckenhorst. Nach Auffahrunfall ...

Warendorf-Freckenhorst. Nach Auffahrunfall eine Person schwer verletzt

Warendorf - Am Samstag, 17.11.2018, um 13.46 Uhr, ereignete sich auf der Hoetmarer Straße in Freckenhorst ein Verkehrsunfall, bei der sich eine Person schwer verletzte. Ein 67-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Hoetmarer Straße in Fahrtrichtung Ahlen. An der Einmündung mit der Kleistraße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Hier musste er verkehrsbedingt warten. Ein 34-jähriger nachfolgender Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 67-Jährigen auf. Dieser verletzte sich hierbei schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.200 Euro.

