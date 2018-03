Polizei Warendorf / Warendorf-Freckenhorst, Radfahrer nach ...

Warendorf-Freckenhorst, Radfahrer nach Verkehsunfall leicht verletzt.

Warendorf - Ein 86-jähriger Radfahrer aus Freckenhorst, befuhr am 25.03.2018 gegen 12:45 Uhr, den Radweg der Everswinkeler Str. aus Richtung Westkirchen kommend und beabsichtige an der Kreuzung Everswinkeler Str./ Bußmannsweg/ Weidbrake nach links in die Weidbrake abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit dem Pkw eines nachfolgenden 40-jährigen Münsteraners, der trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

