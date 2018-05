Polizei Warendorf / Warendorf-Freckenhorst. Westkirchener ...

Warendorf-Freckenhorst. Westkirchener Straße, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf - Am Freitag, 18.05.2018, gegen 17.40 Uhr, verlor ein 11-jähriger Junge in Freckenhorst auf dem Gehweg der Westkirchener Straße beim Absteigen die Kontrolle über sein Longboard. Das Longboard querte den Gehweg und rollte auf die Straße. Ein 30-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades, der die Westkirchener Straße ortseinwärts befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über das Longboard. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Vater des 11-Jährigen erschien an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 500 Euro.

