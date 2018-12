Polizei Warendorf / Warendorf. Geparkter PKW beschädigt

Warendorf. Geparkter PKW beschädigt

Warendorf - Am heutigen Freitag Nachmittag (07.12.2018) wurde ein, am Münsterwall in Warendorf geparkter Renault Megane, beschädigt. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 14.40 Uhr bis 16.45 Uhr abgestellt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein anderes Fahrzeug den Renault beschädigt hat. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 1800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw