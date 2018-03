Polizei Warendorf / Warendorf-Milte - 50 Kunststoffpaletten ...

Warendorf-Milte - 50 Kunststoffpaletten entwendet

Warendorf - POLWAF; 23.03.2018

Am 23.03.18, in der Zeit von 01:49 bis 02:02 Uhr fuhren unbekannte Täter auf das Werksgelände einer Firma in Warendorf-Milte an der Ostmilter Straße. Dort entwendeten sie ca. 50 Kunststoffpaletten im Wert von ca. 80,- Euro. Anschließend fuhren sie in unbekannte Richtung davon. Die Täter nutzten einen weißen LKW der Marke Iveco.

Wer hat den LKW vor oder nach der Tat beobachtet und kann weitergehende Angaben zum Fahrzeug oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-600332 oder per Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

