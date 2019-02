Polizei Warendorf / Warendorf. Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Warendorf. Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Warendorf - Am 18.02.2019 gegen 14:50 Uhr beabsichtigte eine 67-jährige Warendorferin mit ihrem Pedelec das Freckenhorster Tor aus Richtung August-Wessing Damm kommend in Richtung Wallpromenade, über die dortige Furt, zu überqueren. Sie wurde dabei von einem in Richtung Freckenhorst, rechtsabbiegenden Sattelzug, den ein 57-jähriger Ennigerloher führte, erfasst. Durch den folgenden Sturz verletzte sie sich leicht.

