Polizei Warendorf / Warendorf. Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen

Warendorf. Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen

Warendorf - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 19.03.2019, um 00.10 Uhr, auf der Freckenhorster Straße in Warendorf ereignete, verletzten sich zwei Personen leicht. Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Grünen Grund und beabsichtigte die Freckenhorster Straße in Richtung Reichenbacher Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 57-jährigen Autofahrers. Dieser befuhr die Freckenhorster Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Freckenhorst. Durch den Zusammenstoß verletzten sich zwei der drei Mitfahrer des 25-Jährigen im Alter von 21 und 24 Jahren leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Pkw von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.100 Euro.

