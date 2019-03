Polizei Warendorf / Warendorf - Radfahrer stürzt und verletzt ...

Warendorf - Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Warendorf - Am 24.03.19, gegen 16.00 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Fahrrad. Ein 65-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem auf der Von-Ketteler-Straße, von der Blumenstraße kommend, in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße. Kurz vor der Einmündung zur Franziska-Cratz-Straße orientierte sich der Warendorfer zur Fahrbahnmitte, um nach links in diese einzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er mit seinem Fahrrad. Durch den Sturz verletzte er sich leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

