Polizei Warendorf / Warendorf. Sachbeschädigung im Schulviertel

Warendorf. Sachbeschädigung im Schulviertel

Warendorf - Unbekannte Personen wüteten in der Nacht zu Freitag, 23.3.2018, in der Außenanlage des Sozialarbeiterhauses der städtischen Gesamtschule an der Von-Ketteler-Straße in Warendorf. Der oder die Täter zerstörten Stühle, Bänke und ein Insektenhotel. Des weiteren waren mehrere Scheiben des Hauses zersplittert, vermutlich durch Steinwürfe verursacht. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw