Polizei Warendorf / Warendorf. Tatverdächtiger bei Fahndung ...

Warendorf. Tatverdächtiger bei Fahndung ermittelt

Warendorf - Am Montag, 25.3.2019 befanden sich drei Männer gegen 17.50 Uhr in einem Sportgeschäft an der Münsterstraße in Warendorf. Zwei von ihnen lenkten eine Angestellte ab, während der Dritte zwei Paar Turnschuhe in einen Rucksack steckte. Anschließend verließen der Tatverdächtige und kurz darauf seine mutmaßlichen Mittäter das Geschäft. Während der Fahndung in der Innenstadt entdeckten Polizisten einen der Mittäter und stellten seine Identität fest. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tatverdächtigen dauern an.

