Polizei Warendorf / Warendorf. Unfallgeschädigter gesucht

Warendorf. Unfallgeschädigter gesucht

Warendorf - Die Polizei Warendorf sucht den Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, um 10.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf ereignete. Ein 86-jähriger Autofahrer stieß hier beim Ausparken gegen unbekannten Pkw. Der Senior stieg aus seinem Pkw und sah sich zusammen mit unbekannten Zeugen den Pkw an. Da man keinen deutlichen Schaden feststellte, fuhr der Senior davon. Als er kurze Zeit später wieder zu dem Parkplatz kam, war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Personen, die Angaben zu dem geschädigten Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw