Polizei Warendorf / Warendorf. Unglücksfall in der Innenstadt, ...

Warendorf. Unglücksfall in der Innenstadt, Kind stürzt aus Fenster

Warendorf - Zu einem Unglücksfall kam es am Samstag, den 15.09.2018, gegen 13.15 Uhr, in der Warendorfer Innenstadt. Ein 4-jähriges Mädchen war beim Spielen aus einem Fenster ihres Wohnhauses gestürzt. Das Fenster lag in circa drei Meter Höhe im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Ein Rettungshubschrauber flog das schwerverletzte Kind in ein Krankenhaus. Ein Notfallseelsorger betreute die Angehörigen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw