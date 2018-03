Polizei Warendorf / Warendorf. Verkehrskontrolle führte zu ...

Warendorf. Verkehrskontrolle führte zu Wohnungsdurchsuchung

Warendorf - Am Samstag, 17.3.2018, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 19.50 Uhr, einen Fahrzeugführer auf der K 3 in Höhe Wagernheide in Warendorf. In dem angehaltenen Auto saßen vier Personen im Alter von 15 bis 22 Jahren aus Warendorf. Als die Beamten an den Pkw traten, schlug ihnen deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Daraufhin durchsuchten die Beamten das Auto und fanden eine nicht geringe Menge Rauschgift. Der 22-jährige Fahrer gab an, dass ihm die Betäubungsmittel gehören würden. Bei der Durchsuchung der Personen stellten die Einsatzkräfte bei einem 18-Jährigen eine kleine Menge Cannabis fest. Der Fahrer hatte in einer Armtasche Bargeld dabei. Die Stückelung des Geldes verstärkte den Verdacht, dass der 22-Jährige mit Rauschgift handeln könnte. Daraufhin wurden weitere Kräfte hinzugezogen, die die Wohnung des Warendorfers durchsuchten. Hier fanden die Ermittler rund 400 Gramm Cannabis. Die Beamten stellten das gesamte Rauschgift, das Bargeld sowie Handys des Warendorfers sicher.

Um die Fahrtüchtigkeit des 22-jährigen Fahrzeugführers zu klären, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Da dieser positiv verlief, ließen die Beamten dem Warendorfer eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Des weiteren leiteten sie Strafverfahren gegen den 18-Jährigen sowie den 22-Jährigen ein.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw