Polizei Warendorf / Warendorf. Verkehrsunfall mit zwei leicht ...

Warendorf. Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Warendorf - Am 29.03.2019 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 79-jähriger Bielefelder die B64 in Richtung Warendorf. An der Kreuzung B64/K18 übersah er den dort verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 51-jährigen Lippstädters und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf, so dass dessen Pkw bis in die Kreuzungsmitte verschoben wurde. Beide Fahrzeugführer erlitten dadurch leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung dieser in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

