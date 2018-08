Polizei Warendorf / Warendorf. Zusammenstoß zwischen zwei ...

Warendorf. Zusammenstoß zwischen zwei Pedelec-Fahrern; einer schwer einer leicht verletzt.

Warendorf - Am 19.08.2018 gegen 16:12 Uhr, befuhren ein 42-Jähriger aus Emsdetten und eine 50-Jährige ebenfalls aus Emsdetten, den Radweg R 1 von Müssingen in Richtung Warendorf. Aus bislang ungeklärten Gründen stießen die Nebeneinanderfahrenden zusammen und stürzten. Der 42-Jährige verletzte sich dabei schwer, die 50-Jährige leicht. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

