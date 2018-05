Polizei Warendorf / Warendorf. Zwei weitere Taten im Schulviertel

Warendorf. Zwei weitere Taten im Schulviertel

Warendorf - Heute Morgen (8.5.2018) wurden zwei weitere Taten im Warendorfer Schulviertel festgestellt. Unbekannte brachen in der Nacht in den Kiosk ein, der sich im Laurentianum befindet und stahlen einen Beamer sowie eine Geldkassette. Des weiteren wurden an der Franziskusschule zwei Scheiben eines Seiteneingangs eingeschlagen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

