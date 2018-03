Polizei Wetterau-Friedberg / Brände in Gedern, Florstadt und Bad ...

Brände in Gedern, Florstadt und Bad Vilbel ++ Wohnhaus in Langenhain-Ziegenberg durchsucht ++ Betrüger riefen an - Falsche Polizeibeamte, angebliche Microsoft-Mitarbeiter & Energieberater ++ u.a.

Friedberg - Renault angefahren

Altenstadt: Auf etwa 4000 Euro beläuft sich nach ersten Schätzungen der Schaden an einem blauen Renault Talisman, den ein Unbekannter zwischen 19 Uhr am Sonntag und 13 Uhr am Montag in der Industriestraße verursachte. Da der Unfallverursacher nicht seinen gesetzlichen Pflichten nachkam, bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, um Hinweise auf diesen. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher mit zu geringem Abstand an dem am Fahrbahnrand abgestellten Renault vorbei.

*

Wildunfall

Bad Nauheim: An der Hohl in Schwalheim konnte ein 61-jähriger Friedberger am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, den Zusammenstoß mit einem plötzlich vor ihm querenden Reh nicht verhindern. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Am PKW des Friedbergers entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

*

Handy aus der Tasche geklaut

Bad Vilbel: Gegen 13.40 Uhr am Dienstag entwendete ein Unbekannter einer 14-jährigen Vilbelerin in der Frankfurter Straße ihr Handy aus der Jackentasche. Die Jugendliche beschreibt in diesem Zusammenhang einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1.80m groß gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint, ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Steppjacke, einem dunkelroten Oberteil darunter und einer braunen Hose. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Angeblicher Energieberater rief an

Bad Vilbel: Die Maschen der Betrüger, die es auf das Hab und Gut von Seniorinnen und Senioren abgesehen haben, sind vielfältig und nicht abschließend aufzuzählen. Auf einen vermeintlichen Betrugsversuch fiel eine Seniorin aus Bad Vilbel gestern Nachmittag glücklicherweise nicht herein. Ein Mann meldete sich telefonisch bei ihr und gab vor einen Termin wegen einer Energieberatung mit ihr vereinbaren zu wollen. Er müsse die elektrischen Geräte ausmessen, führte er weiter aus. Die Seniorin lehnte eine solche Beratung ab und beendete das Gespräch. Es ist davon auszugehen, dass der Anrufer sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Vilbelerin verschaffen wollte, um aus dieser möglicherweise vorhandene Wertsachen zu entwenden.

*

Brand durch Kerze

Bad Vilbel: Vermutlich durch eine Kerze verursacht geriet am heutigen Morgen, gegen 07 Uhr, eine Pflanze vor einem Wohnhaus Am Weingarten in Massenheim in Brand. Durch den Brand entstanden Schäden von mehreren tausend Euro an der Hausfassade. Eine Anwohnerin entdeckte das Feuer und verständigte die Feuerwehr.

*

Geld an vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter überwiesen

Büdingen: Bei einem Senior aus Büdingen meldete sich am Dienstagmorgen ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. Ihm gelang es das Vertrauen des Büdingers zu erlangen und ihn dazu zu bringen drei Überweisungen zu tätigen, die einen Gesamtwert von rund 250 Euro ausmachen. Erst im Nachhinein bemerkte der Senior den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. "Microsoft-Mitarbeiter rufen nie an! Sollte sich jemand als solches bei Ihnen ausgeben, dann müssen Sie immer von einem Betrugsversuch ausgehen! Legen Sie einfach auf und ermöglichen Sie auf keinen Fall Zugriff auf Ihren Computer!"

*

Sperrmüll brannte

Florstadt: Am Dienstagmorgen, gegen 08.10 Uhr, bemerkten Anwohner den Brand von Sperrmüll, der an einem Haus in der Basaltstraße in Nieder-Florstadt gelagert war. Der Brand konnte mit Feuerlöschern durch Anwohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. An der Hauswand und an angrenzenden Bäumen entstand leichter Sachschaden. Eine Brandstiftung ist derzeit nicht auszuschließen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise. Wer konnte verdächtige Personen in diesem Zusammenhang wahrnehmen?

*

Falsche Polizeibeamte riefen an

Friedberg: Kein Tag vergeht, an dem nicht sogenannte falsche Polizeibeamte bei Bürgerinnen und Bürgern in der Wetterau anrufen. Am gestrigen Dienstagabend arbeiteten sich die Betrüger offenbar durch das Telefonbuch von Friedberg und riefen bei mehreren Senioren an. Sie berichteten von angeblich festgenommen Einbrechern und einem möglicherweise bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen, da deren Adresse bei den Tätern gefunden wurde. Die Anrufer sind selbstverständlich keine echten Polizisten, sondern geben sich nur als solche aus. Abgesehen haben sie es auf die Wertsachen der Angerufenen, die sie dann im weiteren Verlauf gerne in Sicherheit bringen möchten. Soweit kam es am Dienstagabend glücklicherweise in keinem Fall. Die Angerufenen beendeten die Gespräche ohne auf den miesen Trick hereingefallen zu sein und informierten die richtige Polizei. "Überlegen Sie, ob Ihre Telefonnummer in einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis abgelegt sein muss. Vielleicht lassen Sie sich eine neue Nummer zuteilen, die Sie nur persönlich an Freunde und Verwandte weitergeben. So haben die Betrüger keine Chance bei Ihnen."

*

Reh tot

Friedberg: Auf der Landstraße 3351 zwischen Friedberg und Dorheim überlebte ein Reh am Dienstagabend, gegen 19.10 Uhr, den Zusammenstoß mit dem Ford eines 56-jährigen Wölfersheimer nicht. Am PKW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

*

Wohnhaus durchsucht

Ober-Mörlen: Fast sämtliche Schränke geöffnet - so fanden Bewohner eines Einfamilienhauses Am Heiligenberg in Langenhain-Ziegenberg ihre Räumlichkeiten bei der Heimkehr am Dienstagabend, gegen 21 Uhr vor. Um 14 Uhr hatten sie das Haus verlassen. In der Zwischenzeit hebelten Einbrecher ein Fenster auf und konnten sich so in den Wohnräumen umsehen, aus denen sie nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendeten. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Küchenbrand

Gedern: Auf dem angeschalteten Herd vergessenes Öl führte vermutlich am Dienstagmorgen, gegen 09 Uhr, zu einem Küchenbrand in der Untergasse, bei dem sich eine 38-jährige Bewohnerin leicht verletzte. Die Feuerwehr löschte den Brand ab, durch den erheblicher Sachschaden von mehreren 10.000 Euro entstand.

*

"Polenböller" gefunden

Ortenberg: Bei der Personenkontrolle eines 15-Jährigen fanden Beamte in der vergangenen Nacht, gegen 01.20 Uhr, sogenannte Polenböller bei dem Jugendlichen aus Ortenberg. "Strafbarer Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen" nennt sich der dahinter stehende Straftatbestand, weswegen auch noch in der Nacht ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten geführt wurde, denen der Jugendliche übergeben wurde. Die Böller wurden sichergestellt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizei Wetterau-Friedberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei