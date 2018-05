Polizei Wetterau-Friedberg / Mit Kopfverletzungen ins ...

Mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus ++ Hundewelpen aus Fahrzeug gerettet - Illegale Einfuhr? ++ Metalldiebe auf Hauptfriedhof in Bad Nauheim ++ Werkzeug aus Transporter in Bad Vilbel entwendet

Friedberg - Metalldiebe auf dem Hauptfriedhof

Bad Nauheim: Irgendwann am vergangenen Wochenende müssen die Täter am Werk gewesen sein, die auf dem Hauptfriedhof ihr Unwesen trieben. Abgesehen hatten sie es offenbar auf Edelmetalle. Grabschmuck aus Kupfer und Messing entwendeten sie, z.B. in Form von Schalen oder Grabsteinverzierungen. An mindestens 20 Gräbern machten sich die Täter zu schaffen. Teilweise warfen sie den abgerissenen Schmuck wieder weg, weil sie vermutlich feststellten, dass es sich dabei nicht um ein Edelmetall handelte. Der entstandene Schaden lässt sich bislang nicht einschätzen, dürfte aber im Bereich von mehreren tausend Euro liegen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise. Wer konnte auf dem Friedhof am Wochenende Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen?

*

Werkzeuge aus Kleintransporter entwendet

Bad Vilbel: Die Seitenscheibe eines Sprinter schlugen Diebe in der vergangenen Nacht Am Südbahnhof ein. Zwischen 18 und 06.40 Uhr entwendeten sie aus dem Fahrzeug verschiedene Werkzeuge und Arbeitsmaterialien, darunter eine Kabeltrommel, ein Akkuschrauber und ein Winkelschleifer. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

*

Hundewelpen in Quarantäne

Friedberg: Eine aufmerksame Passantin teilte am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, der Polizei ihre Beobachtung mit, die sie in der Karlsbader Straße gemacht hatte. Trotz der sommerlich warmen Temperatur befanden sich dort zwei Hunde in einem Fahrzeug, dessen Scheiben nur etwas mit Zeitungspapier abgedeckt waren. Nicht nur die Temperaturen, die die Hunde auszuhalten hatten, bereiteten Sorgen. Die beiden Husky-Hundewelpen hatten sich bereits eingekotet. Die Polizei zog das Veterinäramt hinzu, welches noch weitere Feststellungen machte, die schließlich dazu führten, dass die Hunde in Quarantäne genommen wurden. Die beiden serbischen Hundehalter stehen im Verdacht die Hunde illegal nach Deutschland verbracht zu haben, um sie hier zu verkaufen. Den erst wenige Wochen alten Welpen fehlten der notwendige Impfschutz und die benötigten Papiere.

*

Mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Friedberg: Mit schweren Verletzungen kam ein 36-jähriger Braunfelser am Dienstagabend ins Krankenhaus. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Fauerbacher Straße verständigte gegen 20.35 Uhr die Polizei, nachdem er den verletzten Mann im Eingangsbereich einer Wohnung aufgefunden hatte. In der Wohnung befanden sich noch drei weitere Männer, die alle stark alkoholisiert waren. Vermutlich verletzte einer von ihnen den Braunfelser mit einem Küchenbeil am Kopf. Die vier Männer wurden vorübergehend festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

*

Entgegenkommenden PKW übersehen

Limeshain: Ein 69-jähriger Limeshainer wollte am Dienstag, gegen 14.10 Uhr, vom Himbacher Kreuz kommend mit seinem PKW nach links in die Straße "Am Zentrum" abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den PKW einer 33-jährigen Limeshainerin. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich der 69-Jährige leicht. Beide Fahrzeug musste mit einem erheblichen Sachschaden abgeschleppt werden.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

