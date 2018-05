Polizei Wetterau-Friedberg / Radfahrer mit Rettungshubschrauber ...

Radfahrer mit Rettungshubschrauber in die Klinik nach Unfall in Ortenberg ++ LKW fast mitsamt Brückengeländer in die Nidda gestürzt ++ Auffahrunfall Butzbach ++ Radfahrer verletzt in Wöllstadt

Friedberg - Aufgefahren

Butzbach: Von Gambach kommend in Richtung Europakreisel staute sich der Verkehr am heutigen Dienstagmorgen. Eine 39-jährige Reiskirchnerin bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr gegen 07.50 Uhr mit ihrem Audi auf einen Kleintransporter auf, der wiederum auf einen VW geschoben wurde. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.

*

Zum Glück nicht in die Nidda gefallen

Nidda: In den derzeitigen Baustellenbereich in die Neue Straße fuhr ein LKW-Fahrer am heutigen Nachmittag, gegen 13.45 Uhr, ein und ignorierte dabei die Verkehrszeichen, die ihm eine Durchfahrt verboten. Als der rumänische LKW-Fahrer mit eigenen Augen sah, dass die Schilder durchaus ihren Grund hatten und eine Weiterfahrt nicht möglich war, versuchte er seinen Sattelzug auf der Straße zu wenden. Dabei stieß er mit einer Ecke des Aufliegers gegen das Brückengeländer der Nidda, wodurch das Geländer auf einer Länge von etwa 10 Metern beschädigt wurde und teilweise in die Nidda fiel. Glücklicherweise hörte der Fahrer den Anstoß und setze sein Wendemanöver nicht fort, sonst wäre womöglich der gesamte Auflieger in die Nidda abgerutscht.

*

Mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Ortenberg: Mit einem Rettungshubschrauber kam ein in Ortenberg wohnender 22-Jähriger am heutigen Mittag in die Klinik. Gegen 12 Uhr kollidierte eine 75-jährige Ortenbergerin mit ihrem PKW mit dem Radfahrer, als sie von der Wilhelm-Leuschner-Straße auf den Parkplatz einer Bäckerei einbog. Der Radfahrer war auf dem Gehweg unterwegs. Nach dem Zusammenstoß musste zunächst von einem lebensbedrohlichen Zustand beim Radfahrer ausgegangen werden. Glücklicherweise stellte sich inzwischen heraus, dass der Radfahrer außer Lebensgefahr ist und keine schweren Verletzungen vorliegen. PKW und Fahrrad wurden zur Untersuchung des Unfallhergangs sichergestellt. Ebenso kam ein Gutacher zum Einsatz.

*

Radfahrer übersehen

Wöllstadt: Vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet übersah eine 60-jährige Autofahrerin aus Wöllstadt heute Morgen, gegen 07 Uhr, im Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße / Schmalwiesenweg einen 49-jährigen Radfahrer aus Niddatal. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

