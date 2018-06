Polizei Wetterau-Friedberg / Unfälle und Unfallfluchten in der ...

Unfälle und Unfallfluchten in der Wetterau

Friedberg - Unfälle und Unfallfluchten

Butzbach: Am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr kam es in der Straße Am Bollwerk offenbar zu einem Parkrempler. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug die Beifahrertür eines Mazda Typ 2 der auf dem Parkplatz einer Kirche abgestellt war. Die entstandenen Kratzer ergeben einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug und seinen Fahrer nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Butzbach: Eine unangenehme Überraschung erlebte eine 36-Jährige Fahrerin eines VW Passat am Donnerstag zwischen 18.55 Uhr und 20 Uhr. Sie besuchte ein Fast-Food-Restaurant in der Griedeler Straße und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass ihr silberner VW am Fahrzeugheck beschädigt war. Offenbar hatte beim Rangieren ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Auto touchiert und dabei Stoßstange und Kofferraum verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbacht, Tel.: 06033/7043-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Einem 3er BMW wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr die Stoßstange vorne rechts angefahren. Das blaue Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Blumenstraße geparkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Unfallflucht mißlingt - Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss

Bad Nauheim: Vermutlich in Folge von Alkoholeinfluss kam der Fahrer eines Audi A 4 am Donnerstag gegen 22.10 Uhr nach links von der Schulstraße in Steinfurth ab und stieß gegen eine Laterne sowie eine Hauswand. Er setzte seine Fahrt allerdings fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Pech nur, dass sein Auto nach 200 Metern mit einem Felgenschaden liegenblieb. Die hinzugezogene Streife der Polizei Friedberg nahm den 27-Jährigen aus dem Wetteraukreis mit auf die Dienststelle. Wie sich herausstellte ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wird Gewissheit darüber geben, ob sich der zunächst festgestellte Atemalkoholwert von 1,10 Promille bestätigt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 4000 Euro, an der Laterne auf etwa 2500 Euro. Der Schaden an der touchierten Hauswand fiel mit ca. 100 Euro niedrig aus.

Bad Vilbel: In der Schulstraße gegenüber der Kirche St Nikolaus parkte der graue Opel Corsa am Mittwoch. Gegen 7.45 Uhr stieß ein anderes Fahrzeug gegen den vorderen linken Kotflügel des Corsas und beschädigte das Fahrzeug. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort ohne sich um den enstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

35-Jähriger überschlägt sich mit seinem PKW

Wölfersheim: Zwischen Oppershofen und Södel kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 35-Jähriger aus Butzbach kam nach einem Überholmanöver auf der K 172 nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr Leitpfosten und überschlug sich mit seinem Mercedes E-Klasse, der im Straßengraben liegen blieb. Die hinzugezogenen Polizeistreifen nahmen den glücklicherweise nur leicht verletzten Mann mit zur Dienststelle und veranlassten eine Blutentnahme. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Sein Führerschein ist sichergestellt, das Auto hat einen Totalschaden mit geschätztem Wert von etwa 15.000 Euro.

Corina Weisbrod

