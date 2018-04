Polizei Wetterau-Friedberg / Vandalismus an Straßenlaternen in ...

Vandalismus an Straßenlaternen in Friedberg ++ Kleidung im Wert von 65.000 Euro in Friedberg gestohlen ++ gefundener Tresor in Butzbach zugeordnet

Friedberg - Tresor zugeordnet

Butzbach: Die Suche nach dem Eigentümer des Tresors, der Ende März in Butzbach gefunden wurde, brachte schnell ein Ergebnis. Die Eigentümer meldeten sich nach der Presseveröffentlichung am heutigen Morgen bei der Polizeistation in Butzbach. Die Ermittlungen dauern an.

*

Teure Kleidungsstücke geklaut

Friedberg: Auf rund 65.000 Euro wird die Beute geschätzt, die Diebe in der vergangenen Nacht in einem Modegeschäft unterhalb der Burg in der Kaiserstraße machen konnten. Zwischen 23 und 08.45 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf und entwendeten hochwertige Herrenbekleidung. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Licht durch Vandalismus ausgeschaltet

Friedberg: Defekte Straßenlaternen stellte der örtliche Stromversorger in den letzten Monaten mehrfach in der Burgfeldstraße im Bereich des Sportplatzes an der Einmündung zur Gießener Straße fest. Im Dezember, im Februar, Anfang März und jetzt erneut Ende März trieben Vandalen dort ihr Unwesen. Sie brachen die Mastklappen auf und zerschnitten Stromleitungen im Inneren der Masten, wodurch die Lampen kein Licht mehr spendeten. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise. Wer konnte im Bereich der Burgfeldstraße Beobachtungen machen, die mit diesen Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen könnten?

