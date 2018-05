Polizei Wetterau-Friedberg / Wer hat das Fahrrad gesehen?

Wer hat das Fahrrad gesehen?

Friedberg - Büdingen: Ein rot-schwarzes Ghost-Mountainbike entwendete ein Dieb am Freitag, den 11. Mai vor dem Lidl-Markt in der Düdelsheimer Straße. Für nur zwei Minuten hatte der Besitzer es gegen 20.40 Uhr unbeobachtet dort unverschlossen an einem Betonpfosten angelehnt stehen lassen und war in den Markt gegangen. Das Fahrrad hatte einen Anschaffungspreis von 2000 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise. Wer hat das auffällige Fahrrad seither gesehen und kann Hinweise auf dessen Verbleib geben.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

