Polizei Wolfsburg / 1.500 Euro Schaden bei Wohnhauseinbruch in ...

1.500 Euro Schaden bei Wohnhauseinbruch in Danndorf - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Danndorf, Trommelberg 25.08.-01.09.18

Bei einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in Danndorf richteten unbekannte Täter einen Schaden von 1.500 Euro an. Den Ermittlungen nach ereignete sich die Tat in das Einfamilienhaus in der Straße Trommelberg im Laufe der letzten Woche. Die Einbrecher brachen zunächst die Tür zum Wintergarten auf, um danach in die Räume einzudringen. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Velpke unter der Rufnummer 05361-46460.

