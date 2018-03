Polizei Wolfsburg / 25 Jahre alter Wolfsburger mit 1,55 ...

25 Jahre alter Wolfsburger mit 1,55 Promille und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfsburg - Wolfsburg, Braunschweiger Straße 22.03.2018, 03.15 Uhr

Da staunten zwei Polizeibeamte nicht schlecht, als sie am Donnerstagmorgen gegen 03.15 Uhr die Siemensstraße in Richtung Braunschweiger Straße befuhren. Die Lichtsignalanlage für ihre Fahrtrichtung zeigte bereits mehrere Sekunden grünes Licht, als plötzlich aus Richtung Innenstadt kommend auf der Braunschweiger Straße ein blauer VW Caddy ihren Fahrweg kreuzte. Der Verdacht lag nahe, dass der Fahrer des Caddys das Rotlicht missachtet hatte. Die Beamten entschlossen sich den Caddy zu stoppen und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. In Höhe der Röntgenstraße hatten die Beamten den Caddy eingeholt. Schon hier bemerkten sie, wie der Fahrer das Fahrzeug in starken Schlangenlinien lenkte. Als die Ordnungshüter dem Fahrzeugführer ein eindeutiges Haltesignal gaben stoppte dieser plötzlich mitten im Kreuzungsbereich. Plötzlich setzte sich der Caddy wieder in Bewegung, bog entgegengesetzt der Fahrspur in die Röntgenstraße ab und versuchte sich durch Flucht einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. In Höhe der Sauerbruchstraße hatten die Beamten den flüchtigen Fahrer wieder eingeholt, als dieser gerade auf einen Anwohnerparkplatz abbog und versuchte mit dem Fahrzeug durch die Grünanlagen zu fliehen. Als er die Aussichtslosigkeit seiner Situation zu bemerken schien, stoppte er und ergab sich dem Verfolgungsdruck.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers kam heraus, dass es sich um einen 25 Jahre alten Wolfsburger handelt. Da der Mann vorgab stark angetrunken zu sein und deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der 1,55 Promille an den Tag brachte. Ferner verfügte der junge Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Dem nicht genug: Auf der Fahrt zur Dienststelle, wurde der 25-Jährige zusehends aggressiver. Er schrie herum und drohte den Polizisten Konsequenzen für ihr Handeln an. Es nutzte alles nichts. Ein approbierter Arzt entnahm dem jungen Mann letztendlich eine Blutprobe und der 25 Jährige konnte, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, zu Fuß den Heimweg antreten.

Ihn erwarten nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und eines wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Thomas Figge Telefon: +49 (0)5361 4646 204 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de