Polizei Wolfsburg / Audi gerammt und weggefahren - Polizei ...

Audi gerammt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg - Wolfsburg, Scheffelhof 20.04.2018, 13.00 Uhr - 15.00 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag in der Straße Scheffelhof ereignete und bei der ein Schaden von 1.000 Euro entstand. Eine 26 Jahre alte Wolfsburgerin hatte gegen 13.00 Uhr ihren aubergine-farbenen Audi A1 in einer der dortigen Parkbuchten ordnungsgemäß abgestellt. Als sie gegen 15.00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, trat ein aufmerksamer Zeuge an sie heran und teilte ihr mit, dass er beobachtet habe, wie eine unbekannte Fahrzeugführerin mit rötlichen Haaren, mit einem dunkelblauen Kia gegen den Audi der 26-Jährigen gefahren sei. Daraufhin sprach der Zeuge die junge Frau an, die vorgab, noch mal weg zu müssen, aber gleich wieder kommen zu wollen. Daraufhin verschwand die Unfallverursacherin auf Nimmerwiedersehen. Vom Kennzeichen konnte sich der Zeuge nur die ersten beiden Buchstaben "OK" merken. Die Polizei hofft darauf, dass der blaue Kia und seine Fahrzeugführerin anderen Bewohnern aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

