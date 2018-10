Polizei Wolfsburg / Autodiebe stehlen Mercedes Geländewagen - ...

Autodiebe stehlen Mercedes Geländewagen - Zeugen gesucht#

Wolfsburg - Wolfsburg, Fasanenhof 04./05.10.18

In der Nacht zum Freitag wurde im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel ein Mercedes Geländewagen im Wert von rund 10.000 Euro entwendet. Der 35 Jahre alte Wolfsburger hatte seinen schwarz lackierten Pkw vom Typ ML 420 CDI, den er erst seit einer Woche besitzt, am Straßenrand in der Straße Fasanenhof abgestellt. Der Diebstahl habe sich zwischen 22.00 Uhr und etwa 02.00 Uhr ereignet, so ein Beamter. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de