Polizei Wolfsburg / Brand einer Gartenlaube

Brand einer Gartenlaube

Helmstedt - In Brand geraten war eine leerstehende Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Königslutter. In der Nacht zum 01.09.2018, gegen 00:45 Uhr, hatte die Feuerwehr den Brand gemeldet. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Königslutter gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Bäume und Gebäude verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt kann aber ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

