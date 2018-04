Polizei Wolfsburg / Brandstiftung an Papiercontainer - Flammen ...

Brandstiftung an Papiercontainer - Flammen beschädigen PKW und Umzäunung

Wolfsburg - Am Samstag Vormittag, um 10.37 Uhr, wurde der Polizei und der Berufsfeuerwehr ein Brand auf dem Gelände einer Pflegeeinrichtung im Erich-Bammel-Weg gemeldet. Hier war durch bisher unbekannte Täter im Bereich eines Müllsammelplatz ein großer Papiercontainer in Brand gesetzt worden. Die Flammen griffen anschließend auf die hölzerne Umzäunung und einen direkt daneben geparkten PKW über und beschädigten beides erheblich. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10000 EUR, wobei der PKW, ein älterer Opel Astra, nur noch einen Wert von einigen Hudert Euro hatte. Der genannte Container wurde vollständig zerstört. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach drei Mädchen im Alter von etwa 16 Jahren als Zeuginnen die zuvor in Tatortnähe gesehen wurden.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Leitstelle

Telefon: 05361/4646-212 E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de