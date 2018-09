Polizei Wolfsburg / Carport gerät in Brand - Ursache unklar

Carport gerät in Brand - Ursache unklar

Wolfsburg - Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße 14.09.2018, 23.20 Uhr

Am späten Freitagabend wurde durch die Berufsfeuerwehr Wolfsburg der Polizei ein Carportbrand in der Vorsfelder Meinstraße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das komplette Carport in Flammen. Ein darunter abgestelltes Wohnmobil sowie zwei Anhänger wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Die Hitzeentwicklung war derart groß, dass auch zwei angrenzende Wohnhäuser in Mittleidenschaft gezogen wurden. Ein Anwohner hatte gegen 23.15 Uhr die Flammen entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Ersten Schätzungen nach dürfte die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

