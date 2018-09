Polizei Wolfsburg / Danndorf: Fahndung nach mutmaßlichen ...

Danndorf: Fahndung nach mutmaßlichen Einbrechern mit Polizeihubschrauber - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Danndorf, Trommelberg 26.09.18, 13.50 bis 16.40 Uhr

Am Nachmittag verlief in Danndorf bislang eine Fahndung nach zwei mutmaßlichen Wohnhauseinbrechern trotz des Einsatzes von mehreren Funkwagen, Diensthundeführern mit ihren Spürhunden und einem Polizeihubschrauber als Luftunterstützung ohne Erfolg.

Eine Hausbesitzerin hatte um 13.50 Uhr per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei verständigt, als ihr bei der Rückkehr nach Hause auf ihrem Grundstück in der Straße Trommelberg zwei unbekannte Täter aus dem Wohnhaus entgegenkamen und sofort fluchtartig wegliefen. Einer der Einbrecher sei dabei mit einem Messer bewaffnet gewesen, habe sie jedoch nicht bedroht, berichtete die Besitzerin.

Den Ermittlungen nach waren die Täter zuvor in das Wohnhaus durch eine brachial aufgebrochene Terrassentür eingestiegen. Offenbar hatten die überraschten Einbrecher nur wenig Zeit, nach Diebesgut zu suchen. Trotzdem gelang es den Tätern eine Armbanduhr und wenig Münzgeld zu erbeuten. Das gesuchte Täterduo sei etwa Mitte bis Ende 20 Jahre alt und habe eine osteuropäische Erscheinung mit jeweils schwarzen Haaren. Beide Täter waren von normaler Gestalt und etwa 180 cm groß. Die Gesuchten waren mit Blue-Jeans und einem dunkelblau oder schwarzem Oberteil mit Kapuze bekleidet.

Beide Tatverdächtigen sind von dem Grundstück in Richtung eines nahen Waldstücks gelaufen. Es sei möglich, dass die Täter danach über eine Lärmschutzwand kletterten und so hin zur nahen neu gestalteten Bundesstraße 188 gelangten, die zwischen Vorsfelde und Oebisfelde verläuft. Es ist noch nicht bekannt, wie die Gesuchten ihre Flucht fortsetzten. Daher fragen die Ermittler konkret, ob das Einbrecherduo auf ihrer Flucht beobachtet wurde. Es sei möglich, dass sie ein abgestelltes Fluchtfahrzeug nutzten, in dem ein weiterer Komplize wartete. Zeugen setzen sich bitte direkt mit der zuständigen Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

Polizei Wolfsburg