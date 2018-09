Polizei Wolfsburg / Einbrecher beim Verlassen des Wohnhauses in ...

Einbrecher beim Verlassen des Wohnhauses in Neuhaus beobachtet

Wolfsburg - Wolfsburg-Neuhaus, Schachblumenring 16.09.18, 21.20 Uhr

Durch laute Knister- und Knackgeräusche wurde am Sonntagabend ein Anwohner auf einen gerade stattfindenden Wohnhauseinbruch in Neuhaus aufmerksam. Als er danach noch einen mutmaßlichen Einbrecher vom Grundstück in der Straße Schachblumenring laufen sah, verständigte er um 21.20 Uhr die Polizei. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach den Tätern verlief jedoch ohne Erfolg. Im Anschluss zeigte sich, dass die Täter zunächst die Tür zum Wintergarten des Hauses gewaltsam aufbrachen und danach noch ein Fenster brachial öffneten. Anschließend wurde das Einfamilienhaus nach Beute durchsucht. Bislang steht noch nicht fest, ob die Einbrecher auch fündig wurden.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de